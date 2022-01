Cristiano Ronaldo, réunion d'urgence à Manchester United !

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Lorsque Jorge Mendes se déplace, c'est rarement pour rien. Et l'agent de Cristiano Ronaldo a pris son avion pour rejoindre d'urgence Manchester ce week-end.

Six mois après avoir rejoint Manchester United pour le come-back le plus incroyable du dernier mercato, Cristiano Ronaldo a visiblement des doutes sur son choix. La star portugaise n’a pas attendu longtemps après la venue de Ralf Rangnick sur le banc mancunien pour faire part de son inquiétude au point même d’en parler ouvertement avec son entourage. Afin de clairement exprimer sa peur de voir son retour à Old Trafford tourner au fiasco total, CR7 a donc demandé à son agent de rappliquer dare-dare dans le Nord de l’Angleterre afin de faire le point sur la situation au moment même où Manchester United replonge au classement de Premier League après sa défaite contre Wolverhampton. Selon le Sun, l’ancien joueur de la Juventus souffre de tout cela et il a tenu à en parler avec son représentant historique.

Cristiano Ronaldo envisage même un départ de Manchester United

Cristiano Ronaldo holds crisis talks with agent Jorge Mendes with Portugal star concerned about Man Utd struggleshttps://t.co/X0QddpsIlf — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 8, 2022

Le tabloïd anglais a obtenu les confidences d’une source proche de Cristiano Ronaldo. « Cristiano est très préoccupé par ce qui se passe à United. L'équipe fait l’objet de nombreuses critiques et il sait qu'il est considéré comme l'un des leaders. Il y a pas mal de problèmes, Cristiano ressent la pression et est très stressé par la situation. Il veut désespérément que son transfert à United soit un succès, mais il commence à reconnaître que gagner des trophées dans les conditions actuelles sera compliqué. Jorge est venu le voir et ils ont passé du temps à discuter de la façon dont les choses se passent, de ce qu'ils pensent être les problèmes, de la façon dont ils pourraient être résolus et des solutions. Rien n'a été exclu », confie cette source, qui ne repousse donc pas la possibilité d’un départ de Cristiano Ronaldo, même si le problème sera le même que l’été dernier pour CR7, à savoir trouver un club à la hauteur de ses ambitions et de ses exigences financières.