Cristiano Ronaldo puni ? Manchester United se dégonfle

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Auteur d'un geste d'humeur à l'encontre d'un jeune supporter d'Everton, Cristiano Ronaldo a présenté ses excuses et proposé un cadeau, refusé, pour se faire pardonner. Le board des Red Devils s'est penché sur cette affaire.

Tandis qu’une enquête de police a été diligentée suite au comportement de CR7 après la victoire d’Everton contre Manchester United, l’international portugais a tout tenté pour se faire pardonner son geste. Quittant furieux la pelouse de Goodison Park, Cristiano Ronaldo avait tapé sur la main d’un jeune supporter des Toffees, dont le téléphone s’était brisé au sol. L’affaire a évidemment fait grand bruit, même si la maman du jeune autiste, cible de la colère de CR7, a voulu calmer tout le monde en regrettant les insultes et les menaces émises à l’encontre de son fils via les réseaux sociaux. Accusant surtout Manchester United d’avoir mal géré cette histoire, Sarah Kelly a précisé que l’invitation transmise par Cristiano Ronaldo de venir à Old Trafford voir un match avait été refusée, mais qu’aucune plainte ne sera déposée.

Cristiano Ronaldo ne doit pas être contrarié, Man Utd s'incline

Sarah Kelly and her 14-year-old autistic son Jacob Harding had just watched their first Premier League match together when Ronaldo appeared to slap Jacob’s phone to the ground as he left the pitch https://t.co/7SBDL3UwD6 — The Telegraph (@Telegraph) April 11, 2022

Du côté des dirigeants de Manchester United, on regrette forcément ce geste de dépit de Cristiano Ronaldo, très nerveux depuis plusieurs semaines et qui supporte de moins les performances des Red Devils, et ses propres prestations, au point même de craquer. Mais selon le Sun, l’histoire s’arrêtera là, et aucune sanction ne sera prise à l’encontre de la star portugaise, les excuses du joueur étant considérées comme suffisantes. Tout cela intervient au moment où l’avenir de Cristiano Ronaldo est incertain, car même si l’ancien joueur de la Juventus a encore un an de contrat avec Man Utd, cette saison passée dans le Nord de l’Angleterre n’a pas été du tout du goût de CR7, lequel croyait pouvoir gagner un ou des titres en revenant à Manchester. L’échec étant total, Cristiano Ronaldo est de plus en plus tenté de négocier un départ dès le prochain mercato, l’idée même de voir Erik ten Hag remplacer Ralf Rangnick au poste de manager ne l’enthousiasmant pas plus que cela. En ne le punissant pour son coup de sang, le board de Red Devils tente de négocier la paix.