Cristiano Ronaldo moins fort que Kane, et c'est pas un rigolo qui le dit

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Auteur d’un triplé contre l’APOEL Nicosie (3-0) mardi en Ligue des Champions, l’attaquant de Tottenham Harry Kane (24 ans) affole les compteurs.

Sur l’année 2017, l’international anglais a atteint la barre des 34 réalisations en 30 matchs. Autrement dit, le Spur marque 1,13 but par rencontre, soit le meilleur ratio parmi les grands attaquants en Europe ! En effet, Kane fait mieux que les autres stars comme Cristiano Ronaldo (0,94 but par match). D’ailleurs, son manager Mauricio Pochettino le place au-dessus du Madrilène.

« Cristiano est un joueur fantastique, un des meilleurs. Mais Harry en fait aussi partie et il est peut-être même meilleur parce qu'il est plus jeune, a osé l’ancien défenseur du Paris Saint-Germain. Tous les attaquants de ce niveau ont quelque chose de spécial. Ce sont des tueurs. Harry a cette qualité particulière. » Et l’admiration de Pochettino pour son buteur peut même rendre leur entourage mal à l’aise. « Ma femme est jalouse de Kane... Et la sienne aussi ! », a plaisanté le technicien argentin, fier de son joyau.