Cristiano Ronaldo menace Manchester United !

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Lassé de voir Manchester United rentrer dans le rang en Premier League, Cristiano Ronaldo a tapé du poing sur la table et a menacé les dirigeants du club anglais.

Cristiano Ronaldo a fait un aller-retour avec sa famille vers la Suisse lundi afin de recevoir un prix honorifique dans le cadre des trophées The Best remis au siège de la FIFA, mais s’il avait le sourire au moment de recevoir ce prix, l’ambiance n’est pas à l’euphorie du côté de CR7. Car six mois après avoir quitté la Juventus pour revenir à Manchester United, la star portugaise se demande s’il a bien fait de tenter ce pari dingue, alors que Manchester City lui tendait les bras. Après des débuts énormes, Cristiano Ronaldo n’a pas réussi à éviter que les Red Devils retombent rapidement au classement de Premier League, le club pointant désormais à la 7e place du Championnat d’Angleterre à 24 points de Manchester City, mais surtout à 5 points de West Ham, dernier qualifié potentiel pour la prochaine Ligue des champions. Face à cette situation, le joueur portugais a décidé de hausser le ton et selon The Sun, cela est même allé très loin ces derniers jours.

Cristiano Ronaldo ne veut pas perdre son temps à Manchester United

Journaliste pour le tabloïd anglais, Neil Custis explique que les représentants de Cristiano Ronaldo ont rencontré Richard Arnold, qui va devenir le nouveau chef exécutif de Manchester United en février. Et lors de cette réunion, les émissaires de CR7 ont clairement fait savoir que ce dernier n’allait pas rester si le club ne se qualifiait pas pour la prochaine Ligue des Champions. Agé de 37 ans, l’international portugais sait que sa carrière commence à tirer à sa fin, et dans sa quête éternelle de gagner encore et toujours des titres, il ne veut pas perdre son temps dans des clubs qui ne lui permettent plus d’atteindre cet objectif. Le Sun explique qu'après quelques semaines, Cristiano Ronaldo s'était déjà donné de voir le peu d'investissement des jeunes joueurs de Manchester United au quotidien, et le remplacement de Solskjaer par Rangnick n'a pas inversé les choses et encore moins les résultats.