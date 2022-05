Cristiano Ronaldo et Ten Hag, coup de foudre à Man United

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Malgré les rumeurs de départ, Cristiano Ronaldo restera bien à Manchester United la saison prochaine. L'attaquant portugais se dit impatient de travailler avec le futur manager Erik ten Hag. Et de son côté, le Néerlandais ne cache pas son admiration pour CR7.

Il y a encore quelques semaines, on pouvait sérieusement douter de l’avenir de Cristiano Ronaldo à Manchester United. L’attaquant de 37 ans se retrouve au sein d’une équipe au niveau largement inférieur à ses ambitions. Et qui n’a pas réussi à se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, sa compétition favorite. Ajoutons à ce contexte des tensions annoncées en interne et une possible incompatibilité avec la philosophie du futur manager Erik ten Hag, et l’on obtient les conditions idéales en vue d’un transfert cet été.

Erik ten Hag a confié à des amis proches qu'il souhaitait travailler avec Cristiano Ronaldo et veut qu'il aille au bout de la dernière année de son contrat. [@DiscoMirror] #MUFC pic.twitter.com/8Qhb3Ur03m — Manchester United (@MUnitedFR) May 15, 2022

Mais ça, c’était avant que les deux hommes ne prennent la parole. L’occasion pour le Néerlandais de partager son admiration pour le quintuple Ballon d’Or. « A Manchester United, il y a beaucoup de bons joueurs. Nous devons les faire fonctionner comme une équipe, mais Cristiano Ronaldo, c'est vraiment un géant », a encensé l’actuel coach de l’Ajax Amsterdam, qui a zappé les célébrations du titre pour rejoindre les Mancuniens au plus vite. Ainsi, Erik ten Hag prendra bientôt les commandes à MU, pour le plus grand bonheur de Cristiano Ronaldo.

Ronaldo est déjà fan

« Ce que je sais de lui, c'est qu'il a fait un travail fantastique à l'Ajax, et que c'est un coach expérimenté, se réjouissait CR7 la semaine dernière. Mais on doit lui laisser du temps. Les choses doivent changer de la manière dont il le souhaite. J'espère qu'on aura du succès parce que, bien sûr, si vous avez du succès, c'est tout le club qui en aura aussi. Je lui souhaite le meilleur. On est contents et excités, pas seulement les joueurs, mais les supporters également. Je lui souhaite le meilleur et j'espère qu'on gagnera des trophées la saison prochaine. » A priori, ces deux-là devraient bien s’entendre.