Cristiano Ronaldo, arnaqué pendant trois ans

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

A en croire les informations du Jornal de Noticias, Cristiano Ronaldo a été la victime d’une gigantesque arnaque entre 2007 et 2010.

Les révélations sont à peine croyables. Selon les informations obtenues par le média portugais, Cristiano Ronaldo, qui évoluait à l’époque à Manchester United, a été la victime d’une arnaque d’envergure durant près de trois ans. En effet, une agence de voyage a facturé environ 200 opérations à l’ancien attaquant du Real Madrid et de la Juventus Turin pour un total avoisinant 300.000 euros. Le montant subtilisé est copieux, d’autant plus que Cristiano Ronaldo n’aurait jamais traité avec cette agence de voyage, spécialiste de l’escroquerie, et qui avait réussi à récupérer les codes de sa carte bleue. Ensuite, des petites facturations, par rapport au salaire du Portugais, effectuées chaque mois, ont fait monter l'addition. Mais l’attaquant de Manchester United n’est pas la seule star du ballon rond qui s’est fait escroquer de la sorte par cette agence de voyage.

Nani et Jorge Mendes également escroqués

Effectivement, le média portugais rapporte que son agent Jorge Mendes et ses anciens coéquipiers en sélection Nani et Jorge Mendes ont aussi perdu plus de 300.000 euros. Identifiée après des années d’escroquerie dans la plus grande discrétion, la fraudeuse continue aujourd’hui de verser des indemnités mensuelles à son ancienne société afin de rembourser toutes les victimes de cette arnaque d’envergure.

Une drôle d’affaire pour Cristiano Ronaldo, en plein cœur de l’actualité ces dernière semaines avec son transfert événement de la Juventus Turin à Manchester United. Un come-back qui se déroule à merveille pour le moment puisque CR7, auteur d’un doublé contre Newcastle la semaine dernière et buteur en Ligue des Champions mardi, a remis ça ce week-end contre West Ham. L’international portugais a largement contribué au succès des Red Devils (2-1) tandis que Jesse Lingard a inscrit le but de la victoire dans le temps additionnel. L’international anglais a d’ailleurs été vivement encouragé par Cristiano Ronaldo à fêter son but devant son ancien public, ce que Lingard n’était pas très chaud pour faire initialement.