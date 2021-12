City : Grealish et Foden dérapent, Guardiola est impitoyable

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Dimanche après-midi, Jack Grealish et Phil Foden n’ont pas participé au succès probant de Manchester City sur la pelouse de Newcastle (0-4).

Cela a surpris de nombreux observateurs de la Premier League dans la mesure où les deux internationaux anglais avaient été brillants contre Leeds quelques jours plus tôt (7-0). Mais vraisemblablement, Phil Foden et Jack Grealish ont un peu trop fêté la victoire de Manchester City contre l’équipe de Marcelo Bielsa. C’est ainsi que leur coach Pep Guardiola avait purement et simplement sanctionné l’ancien milieu offensif d’Aston Villa et la pépite formée à Manchester City contre Newcastle ce week-end. Selon les informations du Times, les deux joueurs s’étaient notamment rendus dans un bar peu de temps après avoir joué le match contre Leeds. Une attitude trop loin des exigences du football professionnel aux yeux de Pep Guardiola.

Grealish et Foden sanctionnés par Guardiola

Après la victoire de Manchester City sur la pelouse de Newcastle dimanche après-midi, Pep Guardiola avait confirmé la thèse d’une sanction pour Jack Grealish et Phil Foden, convoqués et qui ont fait le voyage jusqu’à Newcastle pour rester sur le banc tout le match. « Ce n'était pas une rotation, non. J'ai choisi cette équipe parce qu'ils méritaient de jouer aujourd'hui, ces gars-là et pas les autres. À Noël, je fais très attention au comportement sur et en dehors du terrain. Et quand en dehors du terrain ce n’est pas correct, ils ne jouent pas. Nous devons être concentrés tout le temps à cause des distractions de la période de Noël » avait lancé Pep Guardiola. Quelques jours plus tard, l’explication des propos de Pep Guardiola est donc tombée avec la révélation du comportement de Jack Grealish et de Phil Foden, trop fêtards aux yeux de leur intransigeant entraîneur. Nul doute que cela servira de leçon aux deux internationaux anglais, qui ne reproduiront pas une telle erreur dans le futur.