Chelsea : N'Golo Kanté est un extraterrestre, cette anecdote le prouve

Apprécié de tous dans son club comme en équipe de France, N’Golo Kanté épate souvent ses coéquipiers par son activité incessante et sa faculté à récupérer un nombre incalculable de ballons. Mais parfois, sa volonté de bien faire et d'être toujours plus performant peut faire peur. La preuve avec cette anecdote racontée par Jamie Vardy. Le buteur anglais, qui était coéquipier du champion du monde à Leicester l’année du titre, explique ainsi que le milieu de terrain s’était mis en tête de continuer à s’entrainer, sur le chemin de l’entrainement.

« À l'entraînement, il était tellement facile que je suis presque certain qu'il perdait parfois volontairement la balle juste pour le plaisir de la récupérer derrière... Un jour, il nous a dit qu'il envisageait sérieusement de venir à l'entraînement en courant, histoire de se rajouter une petite séance de footing. Sur le coup, on a tous un peu flippé et on l'a convaincu d'y renoncer. Du coup, à chaque fois qu'on le voyait débarquer au centre d'entraînement avec sa Mini Cooper, on était rassuré », a livré dans L’Equipe un Jamie Vardy qui résume ainsi la volonté farouche de N’Golo Kanté de toujours travailler, même si remplacer la voiture par le footing paraît un peu fou, même pour Kanté.