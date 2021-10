Chelsea : Mason Mount n'est pas français, il est dégoûté

Dans : Premier League.

Par Alexis Rose

Principal artisan du titre européen de Chelsea en Ligue des Champions la saison passée, Mason Mount n’est pas jugé à sa juste valeur, d’après Glen Johnson.

Il existe un Chelsea avec Mason Mount, et un Chelsea sans Mason Mount. Si le premier est inarrêtable depuis l’arrivée de Thomas Tuchel sur le banc des Blues en début d’année, le second fait presque de la peine à voir. En effet, sans son international anglais, blessé depuis quelques jours, le club londonien vient d’enchaîner deux défaites de rang. D’abord contre Manchester City en Premier League le week-end dernier (0-1), puis sur la pelouse de la Juventus en Ligue des Champions mercredi (0-1). Deux revers lors desquels le joueur de 22 ans était donc à l'infirmerie.

Pas vraiment un hasard, tant Mount est essentiel dans le dispositif tactique de Tuchel. Et ce n’est pas l’ancien coach du PSG qui dira le contraire, lui qui sait que le retour de son milieu offensif face à Southampton samedi est la meilleure des nouvelles pour son club. « Mason est de retour. Ce n'était pas une longue blessure et nous sommes heureux qu'il soit de retour. Nous devons être prudents avec lui. Mason a manqué à l’équipe. C'est plus facile de gagner des matchs avec Mason Mount », a lâché Tuchel en conférence de presse.

« S'il était Français ou Italien, tout le monde s'extasierait sur lui »

Quoi qu’il en soit, Mount est clairement sous-côté en Angleterre. C’est l’avis tranché de Glen Johnson. « Mount est sous-estimé, il est brillant. S'il aurait été Français ou Italien, tout le monde s'extasierait sur lui. Il joue avec de grands noms, des superstars et pour moi, certaines de ses performances ne sont pas assez mises en valeur. C'est un milieu de terrain polyvalent. On devrait parler de lui chaque semaine », a balancé, sur Betting Expert, l’ancien joueur de Chelsea, qui sait que la pépite des Blues est actuellement estimée à plus de 70 millions d’euros sur le marché des transferts.