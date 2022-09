Chelsea : Le cadeau d'adieu à 3 milliards d'Abramovitch

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Roman Abramovich a récemment quitté ses fonctions à Chelsea. L'homme d'affaires russe a en plus de ça laissé une dette XXL au club londonien.

Chelsea a connu des changements majeurs dans son organigramme ces dernières semaines. Du fait de la guerre en Ukraine, Roman Abramovich a dû quitter ses fonctions de propriétaire du club londonien. Les champions d'Europe n'ont pas mis très longtemps pour trouver preneur, puisqu'un consortium mené par Todd Boehly a racheté Chelsea contre un chèque estimé à 4,25 milliards de livres. Le nouveau propriétaire américain ne fait pour le moment pas l'unanimité, alors qu'il a été à l'origine du limogeage de Thomas Tuchel. En plus des critiques auxquelles il fait face, Todd Boehly va aussi devoir gérer l'énorme dette laissée par Roman Abramovich au moment de son départ.

Abramovich, le cadeau empoisonné ?

The Telegraph indique en effet que le Russe a laissé une dette estimée à 2,5 milliards de livres sterling à Chelsea, soit un peu moins de 3 milliards d'euros. Un montant extrêmement élevé dû en partie au fait que Roman Abramovich finançait le club londonien via des sociétés mères et que leur gestion était de plus en plus dure au fil des années. Il est également précisé que, Her Majesty's Revenue and Customs, organisme de collecte des taxes du Royaume-Uni, allait prochainement rendre publique la facture finale. Pour le moment, cette dette n'a eu aucun impact sur Chelsea et son dernier recrutement. Cet été, les Blues ont fait sauter la banque, déboursant au total 269 millions d'euros. Pour le moment, les résultats ne sont néanmoins pas à la hauteur. Les Londoniens sont 7èmes de Premier League après 6 matchs disputés. Rien de rédhibitoire même si Arsenal (1er) et Manchester City (2e) comptent déjà respectivement 8 et 7 points d'avance. Reste à savoir aussi quelle sera l'attitude de Chelsea lors de la prochaine fenêtre de mercato hivernale et si la dette à rembourser sera un frein dans le futur.