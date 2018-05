Chelsea : Courtois rompt les discussions, il va partir au mercato

Dans : Premier League, Foot Europeen, Mercato.

Mauvaise nouvelle pour les fans de Chelsea, qui ont appris que leur nouveau stade ne serait pas construit. Sky Sports en rajoute une couche ce jeudi en annonçant que les discussions pour la prolongation de contrat de Thibaut Courtois étaient tombées à l’eau. Le gardien de Chelsea et le club londonien n’ont pas trouvé d’accord, alors qu’il ne reste plus qu’un an de contrat au Belge.

C’est une décision qui provient du portier des Diables Rouges, qui ne veut plus négocier avec les Blues, et se prépare donc à quitter Chelsea cet été. Son nom est évoqué avec insistance du côté du Real Madrid, même si cette disponibilité soudaine devrait avoir son effet dans un marché des gardiens de but qui s’annonce très musclé cet été.