Burnley-Watford reporté, la Premier League tremble !

Quatre matchs de Premier League devaient se jouer ce mercredi soir, mais finalement l'une de ces rencontres vient d'être reportée à cause de cas de covid.

Moins de trois heures avant le coup d'envoi du match entre Burnley et Watford, qui devait se disputer à Turf Moor dans le cadre de la 17e journée de Premier League, les autorités ont annoncé que compte tenu de la présence de nombreux joueurs positifs au covid au sein de l'équipe de Watford, et conformément aux textes en vigueur en Angleterre, la rencontre était reportée. Face à la multiplication des cas, nombreux sont ceux qui craignent un report des prochaines journées de championnat, le Boxing Day semblant même en danger.

It is with regret the #PL Board has postponed Burnley's home fixture against Watford, due to be played this evening.



The decision was taken following guidance from medical advisers due to an ongoing COVID-19 outbreak within Watford's squad



