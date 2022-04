Burnley vire Sean Dyche pour sauver sa place en Premier League

18e de Premier League à 4 points d'Everton, le club de Burnley a décidé de limoger son entraîneur, Sean Dyche. Ce dernier était en place depuis 10 ans, mais les dirigeants de l'équipe anglaise ont estimé qu'il n'était plus l'homme de la situation pour cette opération maintien.

Burnley Football Club can confirm the Club has parted company with manager Sean Dyche, assistant manager Ian Woan, first-team coach Steve Stone and goalkeeping coach Billy Mercer.