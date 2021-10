Ballon d’Or : Le clan Cristiano Ronaldo révèle le vainqueur

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Pas forcément cité parmi les principaux favoris, Cristiano Ronaldo doit quand même remporter le prochain Ballon d’Or selon son agent. Jorge Mendes a en effet cité un tas d’arguments pour prouver que le trophée ne peut échapper à l’attaquant de Manchester United.

Avant l’attribution du Ballon d’Or le 29 novembre, les campagnes sont lancées. Chacun s’exprime publiquement pour désigner son favori, notamment en France où beaucoup militent en faveur de Karim Benzema. L’attaquant du Real Madrid est donc considéré comme un sérieux concurrent pour Lionel Messi et Robert Lewandowski, dont les noms sont régulièrement cités. En tout cas beaucoup plus que celui de Cristiano Ronaldo. Jorge Mendes, agent de l’attaquant de Manchester United, est donc sorti du silence avec ses fiches de statistiques en tête.

Des chiffres impressionnants

« Il est vrai qu'il s'agit d'un trophée individuel, mais n'oublions pas que Cristiano Ronaldo a été le meilleur buteur de l'exigeante Serie A et qu'il a aussi été le meilleur buteur du dernier Championnat d'Europe, rappelé le représentant de CR7 à France Football. Il détient le record de buts en Ligue des Champions et il est le seul joueur au monde à avoir tout gagné dans trois pays différents avec le maximum de compétitivité, comme ce fut le cas en Angleterre, en Italie et en Espagne. Tout cela à l'âge de 36 ans, avec une régularité absolument unique, un engagement et une phénoménale capacité à surmonter les difficultés. »

« À mon avis, cette année le Ballon d'Or a un nom : Cristiano Ronaldo, a annoncé Jorge Mendes. Pour moi, il ne l'a jamais autant mérité. (…) Le total absolument remarquable de 115 buts en sélection portugaise fait de lui le recordman dans l’histoire du football international masculin. Cette année, il a battu ce record vieux de 15 ans, auquel il peut ajouter celui de meilleur buteur de l’histoire du football professionnel. Tous ces hauts faits (…) devraient être décisifs dans l’attribution du trophée, étant donné qu’il continue à démontrer qu’il est, sans doute le meilleur joueur de football mondial de tous les temps. »

Les résultats collectifs de CR7

On en oublierait presque les résultats collectifs de Cristiano Ronaldo pendant cette année 2021. La saison dernière, la Juventus Turin de CR7 n’a terminé que quatrième de Serie A derrière l’Inter Milan, le Milan AC et l’Atalanta Bergame. Et ce n’était pas beaucoup mieux en Ligue des Champions puisque le FC Porto avait sorti les Bianconeri (3-2, 2-1) dès les huitièmes de finale. C’est aussi à ce stade de l’Euro que le Portugal a été stoppé par la Belgique (1-0). Suffisant pour remporter le Ballon d’Or ?