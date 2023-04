Arteta au PSG, le dernier scoop de la presse anglaise !

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Tandis que l'avenir de Christophe Galtier sur le banc du PSG semble désormais scellé, les dirigeants du club français cherchent un nouvel entraîneur. Ce dimanche, la presse anglaise lance une nouvelle piste et elle mène du côté d'Arsenal où Mikel Arteta fait des merveilles.

Un an après avoir licencié un entraîneur qui venait d’un club londonien et qui en plus avait porté le maillot du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi peut-il en juin prochain décider de refaire la même chose ? A cette question, plusieurs médias anglais, dont The Sun, affirment que oui. Ce dimanche, à quelques heures du match en Premier League entre West Ham et Arsenal, un bon derby, et alors que les Gunners peuvent reprendre six points d’avance sur Manchester City, le tabloïd anglais assure que les dirigeants anglais ont décidé de prendre le risque de stopper les négociations avec Mikel Arteta afin que ce dernier se concentre uniquement sur la course au titre de Champion d’Angleterre et rien d’autre. Lié avec Arsenal jusqu’en 2025, l’entraîneur espagnol a une mission et le board ne pense qu’à cela, même si forcément, il sait que des clubs tournent autour de Mikel Arteta.

Arteta, c'est 9,3 millions d'euros par an

Et pour le Sun, il ne fait aucun doute que parmi les clubs qui veulent aller débaucher l’ancien joueur, devenu assistant de Pep Guardiola à Manchester City, avant de prendre les commandes des Gunners en 2019, il y a le Paris Saint-Germain. Arteta connaît bien le PSG puisqu’il en a porté le maillot entre janvier 2001 et juin 2002, le Barça ayant accepté de prêter son joueur au club de la capitale. Et il avait laissé une très bonne image aux supporters parisiens, même si c’était également le cas de Mauricio Pochettino avec la fin que l’on connaît. À en croire Dan King, le journaliste anglais du Sun qui évoque cette piste, le club français n’aura aucun mal à s’offrir l’actuel entraîneur d’Arsenal qui gagne près de 9,3 millions d’euros par saison. Et cela même si le FC Barcelone et Manchester City pensent également au technicien de 41 ans, mais à plus long terme et pas pour la saison prochaine.

Un titre avec Arsenal et cap vers le PSG ?

Aux commandes d'Arsenal, Mikel Arteta fait des miracles et pourrait bien réussir un pari qui semblait insensé en début de saison, à savoir ramener le titre de champion d'Angleterre après une disette de 19 ans. Il faut en effet remonter à 2004, et la célèbre saison des Invincibles menés par Arsène Wenger pour trouver trace de la dernière couronne des Gunners en Premier League. Depuis, le club a quitté Highbury et s'est installé à l'Emirates Stadium. Même s'il serait sidérant de voir Mikel Arteta quitter Arsenal après avoir conquis le titre, on a déjà vu des choses encore plus folles dans le football, surtout quand le PSG est dans le coup.