Arsenal traumatisé par le PSG, le mercato sera historique

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Dominé par le PSG, Arsenal n’a jamais semblé en mesure de bousculer les Parisiens en demi-finale de Ligue des Champions. Le constat est implacable Outre-Manche, l’effectif de Mikel Arteta doit être nettement renforcé lors du prochain mercato.

Pas épargné par les blessures en cette fin de saison, Mikel Arteta n’a pas profité du mercato hivernal pour renforcer son effectif et ainsi compenser les blessures de Kai Havertz ou encore de Gabriel Jesus. Arsenal l’a payé cher en Ligue des Champions, car si le Real Madrid n’a pas fait le poids face aux Gunners, la donne a été bien différente contre le Paris Saint-Germain. A l’aller comme au retour, le dauphin de Liverpool en Premier League s’est incliné face aux hommes de Luis Enrique, la faute en partie à une profondeur de banc trop limitée.

Our Champions League journey ends here.



Thank you for your incredible support along the way, Gooners ❤️ pic.twitter.com/a745BVRHQQ — Arsenal (@Arsenal) May 7, 2025

Cette claque infligée par le PSG en demi-finale de Ligue des Champions doit faire prendre conscience à Mikel Arteta et aux dirigeants des Gunners qu’il est nécessaire de frapper fort sur le prochain mercato pour attirer de gros joueurs selon Martin Keown, ancien défenseur d’Arsenal et désormais consultant sur TNT Sports. « Devant le but, c'est compliqué depuis février, quand vous avez perdu Kai Havertz tandis que Gabriel Jesus était déjà blessé » souffle l’ex-défenseur des Gunners avant de poursuivre.

Un mercato très ambitieux à Arsenal cet été ?

« Je pense que c'était une performance courageuse, on peut en être fier, mais il faut être plus précis devant le but. C'est un domaine où nous avons cruellement manqué de joueurs décisifs. Nous n'avions pas les armes (pour battre le PSG). Je pense que c'est là que le changement se produira cet été. Un recrutement massif doit avoir lieu au mercato » a estimé le consultant de la télévision britannique, convaincu que les dirigeants d’Arsenal ont compris avec cette double confrontation qu’il est nécessaire de réaliser un mercato colossal pour définitivement faire des Gunners un candidat à la victoire finale en Ligue des Champions. Un constat que, les supporters londoniens l’espèrent, Mikel Arteta partage aussi.