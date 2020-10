Arsenal : Özil évite l'extinction du dinosaure

Lundi, la presse anglaise dévoilait que Jerry Gui, qui porte le costume de la mascotte d’Arsenal « Gunnersaurus » depuis 27 ans, allait être licencié.

La nouvelle faisait suite au plan social décidé par la direction d’Arsenal pour faire face aux conséquences de la crise économique. Mais ce mardi, Mesut Özil a publiquement pris position dans cette affaire. Placardisé par Mikel Arteta, l’international allemand des Gunners a fait savoir via son compte Twitter qu’il était prêt à payer le salaire de Jerry Gui afin de lui permettre de conserver son poste de mascotte historique du club.

« Je suis tellement triste que Jerry Qui, notre célèbre mascotte Gunnersaurus, qui est une partie intégrante de notre club, nous quitte après 27 ans… Je propose à Arsenal de payer notre dinosaure vert tant que je serais un joueur du club » a publié l’international allemand, qui va remonter dans l’estime des supporters d’Arsenal avec une telle démarche. Reste maintenant à voir quelle sera la décision prise par les dirigeants londoniens à ce sujet. Mais quoi qu’il arrive, le geste de Mesut Özil, critiqué pour rester à Arsenal avec son gros salaire malgré son manque de temps de jeu, sera salué par l’ensemble des supporters et des observateurs.

I was so sad that Jerry Quy aka our famous & loyal mascot @Gunnersaurus and integral part of our club was being made redundant after 27 years. As such, I’m offering to reimburse @Arsenal with the full salary of our big green guy as long as I will be an Arsenal player... pic.twitter.com/IfWN38x62z