Ang : Tyson Fury met KO Manchester United

Par Mehdi Lunay

Samedi, Manchester United a encore connu un match cauchemardesque. Sur la pelouse de Brighton, les Red Devils ont été corrigés 4-0, perdant leurs espoirs de C1 la saison prochaine. Une humiliation que n'a pas goûté le boxeur Tyson Fury, grand supporter du club.

Les Diables Rouges ont été en enfer à Brighton samedi. Manchester United a ponctué un exercice catastrophique cette saison par une vraie débâcle 4-0 chez le neuvième de Premier League. Une performance indigne du club le plus titré d'Angleterre qui a achevé les espoirs de qualification en Ligue des champions la saison prochaine. Surtout, cela vient parachever ce qui représente la pire saison du club sur les 30 dernières années et la création de la Premier League. Jamais le club n'avait fini avec aussi peu de points (61 maximum à l'issue du championnat), ni autant de buts encaissés (déjà 56). Les supporters mancuniens étaient furieux sur les réseaux sociaux et c'est le cas notamment de Tyson Fury.

Fury prend sa retraite et encourage les Mancuniens à l'imiter

Le champion du monde poids lourds de 33 ans est un grand fan des Red Devils et, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas apprécié la performance de ses joueurs samedi soir. Celui qui vient de prendre sa retraite des rings, après une dernière victoire par KO devant 94.000 spectateurs réunis à Londres, a enjoint les joueurs mancuniens à en faire de même comme il l'a publié dans une story sur Instagram pendant le match.

Manchester United fan Tyson Fury reacts to their 4-0 defeat at Brighton…



[🎥 @Tyson_Fury] pic.twitter.com/lcJkgKWyto — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 7, 2022

« C'est choquant, nous avons fait une saison choquante. Amenez vite 2023. Je vous dis quoi, peu importe que le Gypsy King prenne sa retraite, que dites-vous United ? Pourquoi ne prennent-ils pas leur pu**** de retraite ? Descendez ! », a t-il écrit comme messages. Sans aller jusqu'à cette option, certains joueurs concernés pourraient simplement quitter le club pendant la prochaine intersaison et laisser un chantier colossal à Erik Ten Hag. Le futur manager de Manchester United aura en tout cas du pain sur la planche pour relancer une équipe devenue la risée du Royaume cette saison.