Ang : Tottenham confirme la mort du frère de Serge Aurier

Dans un communiqué, Tottenham a confirmé ce lundi midi le décès de Christopher Aurier, le frère du défenseur des Spurs.

Même s’il n’y avait aucune raison de douter des informations d’Europe 1 et du Point, Tottenham a confirmé dans un communiqué la mort de Christophe Aurier. « Le Club est profondément attristé de confirmer les informations des médias selon lesquelles le frère de Serge Aurier est décédé aux premières heures de la matinée. Tout le monde au Club adresse ses plus sincères condoléances à Serge et à sa famille. Nos pensées les accompagnent tous », ont indiqué les Spurs, qui n’ont évidemment pas évoqué les circonstances dramatiques de ce décès. Christopher Aurier a en effet été abattu à Toulouse à la sortie d'une discothèque. A l'heure qu'il est, l'auteur des faits est toujours en fuite.