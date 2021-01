Ang : Thomas Tuchel arrive à Chelsea !

Le licenciement de Frank Lampard devant être officialisé ce lundi, Chelsea a déjà choisi son successeur. Il s'agit de Thomas Tuchel, licencié le mois dernier par le PSG.

Mécontent des résultats de Chelsea, le board du club londonien a visiblement décidé de faire sauter Frank Lampard, les performances des Blues n’étant pas à la hauteur des espoirs et des investissements financiers. Mais dans le football encore plus qu’ailleurs la nature a horreur du vide et selon différentes sources le remplaçant de Frank Lampard est d’ores et déjà connu. En effet, les médias allemands, qui avaient été les premiers à dévoiler le licenciement de Thomas Tuchel par le Paris Saint-Germain en décembre dernier, annoncent que c’est bien l’entraîneur allemand qui va s’installer sur le banc de Chelsea. Même si le contrat de Tuchel n’est pas encore signé, le choix final a été fait, et c’est l’ancien coach du PSG qui va arriver dans les prochaines dans un club où il va retrouver notamment Thiago Silva.

Frank Lampard is set to be sacked as head coach by Chelsea with former Borussia Dortmund and PSG boss Thomas Tuchel replacing him, it will be confirmed later today.