Ang : Steven Gerrard positif au covid et privé de Boxing Day

Aston Villa devra se passer de son entraîneur lors des deux prochains de Premier League, Steven Gerrard a été testé positif au Covid.

Dans un communiqué le club d’Aston Villas a indiqué ce samedi soir que Steven Gerrard ne pourra pas être sur aux commandes lors des matchs que le club de Birmingham jouera contre Chelsea, dimanche lors du Boxing Day, et mardi contre Leeds United. L’ancien joueur légendaire de Liverpool est en effet touché par le covid et il doit donc se mettre à l’isolement.

Aston Villa can confirm Head Coach Steven Gerrard will be unable to attend our next two Premier League matches with Chelsea and Leeds United as he will be isolating after testing positive for COVID-19.