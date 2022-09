Ang : Pochettino de retour, Steven Gerrard va sauter

Pressenti pour remplacer Lucien Favre à Nice, Mauricio Pochettino a refusé le poste privilégiant un retour en Premier League. Un rêve qui peut devenir réalité très vite puisqu'à Aston Villa Steven Gerrard est en difficulté.

Mauricio Pochettino veut revenir à l'heure anglaise. Le technicien argentin a montré de belles choses par le passé en Premier League, que ce soit à Southampton ou à Tottenham. Le championnat anglais lui sied à merveille et il compte bien y reprendre du service prochainement. Cela tombe bien, sa cote reste excellente dans le Royaume malgré un passage mitigé du côté du PSG entre janvier 2021 et mai 2022. Personne n'a oublié son jeu séduisant, sa finale de Ligue des champions avec les Spurs en 2019 ainsi que sa communication limpide au contraire de celle connue par les Parisiens.

Les vœux de l'ancien défenseur central pourrait être rapidement exaucés du côté d'Aston Villa. En effet, les Villans connaissent un début de saison très poussif en Premier League. Ils ne sont que 15e avec sept points, ayant connu le succès à deux reprises mais surtout la défaite à quatre occasions. Un bilan qui n'est pas à la hauteur des 66 millions d'euros dépensés cet été pour faire venir Philippe Coutinho, Boubacar Kamara, Diego Carlos ou encore Leander Dendoncker.

