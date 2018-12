Ang : Plus de 40.000 spectateurs pour un match de D3 en Angleterre !

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Les supporters de Sunderland ont beau avoir vécu deux saisons cauchemardesques consécutives, puisque leur club préféré a été relégué d'abord de Premier League en Championship puis de D2 en League One, l'équivalent du National, ils n'ont pas perdu la passion pour leur maillot. Car cette fois les résultats s'améliorent et les Black Cats sont actuellement troisième d'un championnat où les deux premiers sont assurés de monter, le troisième ticket pour le Championship se jouant avec des barrages.

Et pour le Boxing Day, Sunderland recevra au Stadium of Light la modeste formation de Bradford, qui pointe à la 22e du classement sur 24 équipes. Il n'empêche, au lendemain du jour de Noël, le club du nord-est de l'Angleterre a annoncé que la barre des 40.000 tickets vendus avait été passée, sur les 48.000 disponibles. Et les Black Cats pensent qu'atteindre les 45.000 spectateurs est possible, sachant que Bradford se déplacera déjà avec...2.000 supporters. Le record d'affluence pour un match de D3 en Angleterre est de 49.309 personnes présentes lors du derby de Sheffield de 1979.