Ang : Nuno Espirito Santo menacé à Tottenham !

Nommé cet été aux commandes de Tottenham, Nuno Espirito Santo est déjà sur la sellette et pourrait rapidement être limogé.

Après avoir fait un début de saison parfait, Tottenham s’est écroulé et la défaite de dimanche dernier contre Arsenal a secoué les Spurs. Et comme souvent dans ce cas-là, c’est Nuno Espirito Santo, l’entraîneur portugais qui est désormais très menacé annonce le très bien informé Duncan Castles. Nommé manager général du club londonien cet été, Nuno Espirito Santo a de gros soucis avec son vestiaire, et des joueurs auraient fait savoir à Daniel Levy, le propriétaire de Tottenham, que le style de jeu réclamé par le technicien portugais n’était pas à leur goût et qu’en plus son comportement n’était pas adapté au club.

Tottenham are already considering Nuno replacements…



Some players are complaining about the type of football being played and his personality. [Duncan Castles] pic.twitter.com/GMjOzUIrcj