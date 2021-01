Ang : Mourinho se moque du Dieu Bielsa

Dans : Premier League.

Ce samedi, Tottenham recevra Leeds, l'occasion d'un duel entre José Mourinho et Marcelo Bielsa. Pour le Special One, le coach argentin n'est pas un dieu vivant.

C’est un rendez-vous très attendu de ce week-end de Premier League, pour se relancer dans un championnat où les Spurs décrochent, la formation dirigée par José Mourinho croisera la route de celle de Marcelo Bielsa, qui au contraire va nettement mieux. Avant ce choc entre deux entraîneurs emblématiques, et qui savent parfaitement gérer l’image qu’ils donnent, le technicien portugais a été interrogé sur El Loco. Et si certains managers estiment que Marcelo Bielsa est un dieu dont ils sont les disciples, on pense évidemment à Pep Guardiola, José Mourinho n’est pas du tout de ce genre. Pour le Special One, il serait stupide d’essayer de faire croire qu’il a une relation particulière avec l’ancien entraîneur de l’OM, désormais aux commandes de Leeds.

Mourinho n'est pas vraiment fan de Bielsa

José Mourinho est même très clair concernant Marcelo Bielsa. « Si je suis un disciple de Marcelo Bielsa ? Moi, je suis juste le disciple de mon père. En football, je n'aime pas ce terme. D'ailleurs, je n'aime pas quand les jeunes coachs ou les gens qui ont travaillé avec moi se prétendent mes disciples. Chaque individu a ses propres idées, qui peuvent être influencées par une personne ou une autre. Mais, au final, ce qui compte, c'est l'individu. Concernant Marcelo Bielsa, il faut demander à ceux qui le connaissent. Ce n'est pas mon cas. Il était coach à Bilbao lors d'une de mes saisons comme entraîneur du Real Madrid. C'est la première fois que nous sommes en Premier League en même temps. C'est sans doute un très bon coach, mais je ne suis pas la meilleure personne pour en parler. On a juste joué l’un contre l’autre contre une fois ou deux », a lancé un José Mourinho sourire en coin.