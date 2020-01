Ang : Marre de Pogba et son agent, Man United ne rigole plus

Dans : Premier League.

Absent pour le choc de Premier League contre Arsenal ce mercredi, Paul Pogba a visiblement été écarté. Le comportement du Français et de son agent Mino Raiola agace Manchester United.

Apparu à deux reprises depuis son retour de blessure, Paul Pogba était seulement ménagé à Burnley (0-2) samedi. Le manager Ole Gunnar Solskjaer avait rapidement rassuré sur l’état de son milieu de terrain, annoncé disponible pour le déplacement sur le terrain d’Arsenal ce mercredi. Mais à la surprise générale, le Français ne fait pas partie du groupe qui s’est rendu à Londres. L’ancien joueur de la Juventus Turin serait-il toujours gêné par sa cheville ? Pas du tout, si l’on en croit le Daily Mail.

En effet, son absence serait plutôt une mise à l’écart. Ses supérieurs n’auraient pas apprécié son petit séjour à Tours pour assister à un match de charité, au moment où le Red Devil devait se reposer. Il faut dire que Pogba est un récidiviste, lui qui avait publié une vidéo de ses exploits en danse au mariage de son frère pendant sa convalescence. Et une autre pendant qu’il montrait ses talents de basketteur aux côtés de la star NBA Jimmy Butler. Du coup, la direction mancunienne ne supporte plus le manque de professionnalisme (ou les provocations) de l’international tricolore.

Raiola cartonne MU !

Et pour ne rien arranger, son agent Mino Raiola, qui vient d’assurer que son client ne bougerait pas cet hiver, a sèchement critiqué MU. « Aujourd’hui, je n’amènerai plus personne à Manchester United, a lâché le représentant à La Repubblica. Les dirigeants seraient capables de ruiner Maradona, Pelé ou Maldini. Paul a besoin d’une équipe et d’un club comme la Juventus. » Certains y verront un appel du pied à la Vieille Dame sachant que le Real Madrid, malgré l’intérêt du coach Zinédine Zidane, a décidé de ne pas le recruter.