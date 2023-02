Ang : Manchester United indique la sortie à Anthony Martial

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

En grande difficulté en début de saison, Manchester United est sur une excellente dynamique et revient petit à petit danse la course à la Premier League grâce à Erik Ten Hag. Le club anglais souhaite tourner la page avec certains joueurs dont Anthony Martial.

Recruté pour 50 millions d'euros plus 30 millions de bonus en 2015, Anthony Martial n'a jamais réussi à s'imposer comme le grand espoir qu'Old Trafford attendait. Auteur de 85 buts en 282 matchs disputés avec Manchester United, l'ancien buteur de l'AS Monaco est désormais utilisé comme remplaçant par Erik Ten Hag. Bien que le technicien néerlandais apprécie Martial, le Français n'est que très rarement titulaire et n'a joué que 9 matchs de Premier League cette saison à cause de plusieurs blessures. Sous contrat jusqu'en juin 2024, l'aventure du joueur de 27 ans chez les Red Devils semble être proche de sa fin.

Manchester United se prépare à vendre Martial

Selon les informations de Fabrizio Romano, Manchester United va tenter de vendre Martial lors du prochain mercato estival. Le journaliste italien a expliqué cela lors d'une chronique sur Caught Offside. « Ten Hag apprécie Martial en tant que joueur, mais comme Manchester United va chercher un nouvel attaquant, il y a une chance qu'ils mettent Anthony sur le marché cet été. C'est possible, oui. Il n'y a actuellement aucune négociation avec les clubs pour le vendre » a confié Fabrizio Romano. Manchester United souhaite donc se séparer d'Anthony Martial même si aucun club ne s'est montré intéressé pour le moment. Malgré sa baisse de régime, l'international français (30 sélections) reste un joueur très apprécié en Europe et pourrait facilement retrouver un point de chute en Angleterre ou en Espagne. Une belle occasion de relancer une carrière qui n'atteint pas les sommets espérés lors de son éclosion à l'AS Monaco.