Ang : Manchester City foudroie Liverpool

29e journée de Premier League

Etihad Stadium

Manchester City bat Liverpool : 4 à 1

Buts : Alvarez (27e), De Bruyne (46e), Gundogan (53e), Grealish (74e) pour Man City; Salha (17e) pour Liverpool

Classement de Premier League

1e. Arsenal 69 pts (-1m)

2e. Manchester City 64 pts (-1m)

3e. Manchester United 50 pts (-3m)

4e. Tottenham 49 pts (-1m)

5e. Newcastle 47 pts (-3m)

6e. Liverpool 42 pts (-2m)

