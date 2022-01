Ang : Man Utd frappe fort, Tottenham encore plus fort

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Deux matchs de Premier League avaient lieu ce mercredi pour commencer à mettre le calendrier à jour. Et le spectacle a été à la hauteur.

En déplacement à Brentford, Manchester United s'est remis dans le bon sens en s'imposant sur le score net et sans bavure de 3 à 1 avec des buts signés Elanga (55e), Grenwood (62e) et Rashford (77e). Malgré ce résultat positif pour la formation de Rangnick, on retiendra surtout la colère même pas cachée de Cristiano Ronaldo lorsqu'il a cédé sa place à Maguire à la 70e. Furieux, CR7 a ostensiblement montré qu'il ne comprenait pas ce choix, au point même que son coach est venu un peu plus tard lui parler sur le banc de touche.

INCROYABLE !! 😱



Menés 1-2 à la 95ème minute, Tottenham s'impose sur une fin de match complètement dingue grâce aux 2 buts de Bergwijn❗️ #LEITOT



Quelle remontada des Spurs ⚫️⚪️



January 19, 2022

L'affaire pouvait être belle pour les Red Devils si dans l'autre rencontre de la soirée Leicester avait battu Tottenham. Et pendant longtemps les Foxes ont pensé le faire puisqu’à l'ultime minute du temps additionnel, il menait encore 2 buts à 1. Mais un doublé de Bergwijn en soixante secondes permettait aux Spurs de s'imposer 3-2 et repasser à la 5e place du classement de Premier League devant Arsenal et Manchester United.