Ang : Man City se révolte et part au clash avec l’UEFA

A l’image d’autres clubs comme le Paris Saint-Germain ou Marseille, Manchester City est dans le viseur de l’UEFA dans le cadre du fair-play financier.

Mais en ce qui concerne le champion d’Angleterre en titre, c’est très sérieux puisque Manchester City pourrait être exclu de la Ligue des Champions à la suite d’un document découvert, allant à l’encontre du fair-play financier et révélé au public. Mais selon les informations obtenues par nos confrères du Times, Manchester City a l’intention de riposter. En effet, l’actuel deuxième de Premier League demande des dommages et intérêts à l’instance européenne pour accusation illégale et affirme que l’UEFA a violé les « droits de la personnalité ». Un véritable clash est donc sur le point d’exploser entre Manchester City et l’instance européenne.