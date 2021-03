Ang : Lloris au PSG, la porte se ferme brutalement

Dans : Premier League.

Malgré sa situation contractuelle, Hugo Lloris devrait honorer sa dernière année de contrat avec les Spurs de Tottenham.

Après quatre saisons de haut niveau avec l'OL, Hugo Lloris choisissait en 2012 Tottenham comme première expérience à l'étranger. Malgré des débuts difficiles et une concurrence parfois compliquée avec Brad Friedel, le gardien des Bleus s'est finalement imposé comme un élément indispensable des Spurs, jusqu'à en être aujourd'hui le capitaine. Presque dix ans plus tard, le Français arrive en fin de contrat en juin 2022 et une prolongation n'est pas à l'ordre du jour. Une situation contractuelle qui attire forcément les gros clubs. Parmi eux, Manchester United et le PSG, où Mauricio Pochettino rêve de travailler à nouveau avec lui.

Pourtant, d'après les informations du site FootballLondon, Hugo Lloris ne devrait pas quitter Londres au terme de la saison. En difficulté financière à cause du Covid-19, Tottenham ne possède pas forcément les finances nécessaires pour remplacer son gardien lors du prochain mercato. Afin de rester compétitif, l'objectif du club anglais est donc de conserver Lloris encore une saison, le temps de remettre ses comptes au vert pour pouvoir recruter un nouveau gardien l'an prochain. Selon le média britannique, la seule solution pour que le champion du monde 2018 quitte les Spurs cet été, cela serait qu'il demande publiquement à quitter le club, quitte à partir au clash. Une chose plus qu'improbable au vue du caractère du joueur et de sa relation avec Tottenham depuis près de dix ans.

Maignan pour l'après Lloris ?

Bien que le capitaine des Bleus devrait honorer sa dernière année de contrat, Tottenham travaille déjà sur le nom de son successeur. Le contexte économique actuel limite la marge de manoeuvre des Londoniens en terme de budget transfert. C'est pourquoi même si Dean Henderson (Manchester United) et Nick Pope (Burnley) faisaient figure de priorité à la base, l'arrivée d'un des deux gardiens est plus qu'improbable au vue de leur cote sur le marché. Le club de Daniel Levy devrait se tourner vers des solutions moins coûteuses. Parmi eux, Koen Casteels qui réalise une grande saison en Bundesliga avec Wolfsburg mais surtout Mike Maignan. Le portier du LOSC n'a jamais caché son rêve d'évoluer un jour en Premier League, et prendre la succession d'Hugo Lloris en club pourrait être une étape dans sa carrière. Avant de peut-être, à l'avenir, le remplacer également en sélection.