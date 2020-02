Ang : Liverpool battu, Watford met KO les Reds !

Dans : Premier League.

28e journée de Premier League

Vicarage Road

Watford bat Liverpool : 3 à 0

Buts : Sarr (54e, 60e), Deeney (72e) pour Watford

Invaincu en Premier League depuis le début de la saison (26 victoires, 1 nul), Liverpool a brutalement remis les pieds sur terre ce samedi. Et c’est Watford, 19e de Premier League avant le coup d’envoi, qui a infligé une lourde défaite (3-0) à la formation de Jurgen Klopp. la première depuis 44 matches en Angleterre et après 18 victoires de rang.

Face à une équipe qui lutte pour le maintien, Liverpool a confirmé que physiquement les choses étaient très dures actuellement, les Reds ayant déjà été contraints de puiser dans leurs ressources lundi pour battre West Ham. Cette lourde défaite ne remet évidemment pas en cause la quête du titre pour l’équipe de la Mersey, Liverpool comptant 22 points d’avance sur Manchester City. Mais il s’agit forcément d’un événement de taille pour l’Angleterre du football tant les Reds semblaient en mesure de finir la saison sans aucune défaite. Cela ne sera donc pas le cas et le record des Invincibles d'Arsène Wenger restera dans la légende encore au moins un an (26 victoires et 12 nuls) en 2003-2004. Reste désormais à Liverpool de finir le travail en Premier League, et surtout à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue es champions après la défaite à l'Atlético Madrid.