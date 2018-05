Ang : Le propriétaire de Chelsea n'a plus de visa pour rentrer en Angleterre !

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Les supporters de Chelsea ont été surpris samedi après-midi puisque Roman Abramovich, le propriétaire russe des Blues, n'était pas à Wembley pour assister à la victoire de son équipe face à Manchester United en finale de la Cup. Le Financial Times révèle ce dimanche qu'en fait Roman Abramovich n'a plus de visa pour entrer en Angleterre, celui-ci n'ayant pas été renouvelé. Il s'agit d'une conséquence de la récente crise diplomatique entre la Grande-Bretagne et la Russie, et le milliardaire russe a choisi de rentrer à Moscou en attendant que son problème de visa soit réglé. Du côté des autorités anglaises on n'a pas souhaité commenter cette situation, même si à priori Roman Abramovich ne sera pas interdit de séjour à Londres. Il devra juste patienter un peu que ce visa lui soit délivré.