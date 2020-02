Ang : Le coronavirus peut priver Liverpool du titre

Dans : Premier League.

Leader incontesté de Premier League, Liverpool se dirige tout droit vers le titre en fin de saison. A moins que l’exercice ne soit interrompu dans les prochaines semaines.

Le monde du football craint lui aussi les conséquences du coronavirus. Et pour cause, l’épidémie perturbe déjà sérieusement le calendrier de la Serie A, dont certaines rencontres sont reportées, tandis que d’autres se jouent à huis clos. Pour le moment, l’Angleterre n’est pas encore concerné mais la panique a bel et bien traversé la Manche. Résultat, la presse anglaise commence à se demander quelle décision serait prise si la maladie provoquait l’interruption voire l’arrêt de la saison. Si la question se pose, c’est parce que le règlement ne prévoit pas ce cas. C’est pourquoi les clubs et les instances seraient contraints de se réunir afin de décider si la saison doit être prise en compte.

Vous l’aurez compris, le pire des scénarios pourrait priver Liverpool d’un titre qui lui tend les bras ! Rappelons que les Reds, invaincus après 26 victoires en 27 journées cette saison, possèdent 22 points d'avance sur leur dauphin Manchester City. L’annulation de la saison serait donc cruelle pour le leader, dont personne ne peut contester le mérite. Le problème concernerait plutôt l’attribution des places européennes et les relégations. On imagine que les équipes mal classées au moment d’une éventuelle interruption n'accepteraient pas la validation de cet exercice 2019-2020. Quoi qu’il en soit, la Premier League, dans un premier temps, ne peut qu’attendre la décision du gouvernement.