Ang : La réaction émouvante de Serge Aurier après la mort de son frère

En début de semaine, Serge Aurier apprenait une nouvelle dramatique puisque son frère Christopher, âgé de 27 ans, a été tué par balles.

Deux jours après cette épouvantable nouvelle, le défenseur de Tottenham était tout de même sur le terrain afin de défendre les couleurs des Spurs face à Newcastle (3-1). Bien que José Mourinho lui ait naturellement proposé de ne pas jouer ce match, l’ancien Parisien tenait à être présent sur la pelouse afin de rendre hommage à son frère. Dans les colonnes de La Dépêche du Midi, Serge Aurier a évoqué ce drame. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la réaction de l’international ivoirien est pleine de bravoure, de calme et de sagesse.

Mourinho lui a proposé de ne pas jouer à Newcastle

« Surtout je remercie mon équipe, Tottenham. J’ai joué mercredi soir. Les joueurs du club ont dédié le match à sa mémoire. J’en ai discuté avec l’entraîneur. Je voulais jouer car on restera toujours debout. Je voulais faire ce match-là et je l’ai fait. C’était un match à enjeu, on a gagné. Je savais que je ne serais pas tout seul sur le terrain. C’est une bonne nouvelle qu’il se soit rendu. C’est très intelligent de sa part. Aujourd’hui, il faut apaiser les choses. Je n’ai pas de sentiment de haine ou de vengeance. J’évolue dans un métier où il faut être calme. Je suis calme. J’ai confiance en la justice. Je suis attristé, je suis dans le regret. Je continue à pleurer la mort de mon frère » a expliqué Serge Aurier, sans rancune apparente et dans un calme que l’on ne lui connaissait pas depuis le début de sa carrière de footballeur professionnel.

A noter par ailleurs que le meurtrier de Christopher Aurier, qui s'était rendu à la police, a été mis en examen et écroué après avoir reconnu les faits. Furieux de voir sa petite amie, qui était l'ex-fiancée de Christopher Aurier, en train de parler avec lui, l'homme en question est allé chercher une arme dans sa voiture avant de tirer sur le frère du défenseur de Tottenham.