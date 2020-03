Ang : La Premier League stoppée jusqu'en juillet et à huis clos ?

Dans : Premier League.

Selon des médias anglais, la saison de Premier League ne reprendra pas avant le mois de juillet et dans des stades vides.

Même si certains prétendent que le titre anglais ne sera pas attribué cette saison, car la Premier League ne reprendra pas, du côté de Football London on affirme que les instances du foot anglais ont déjà un plan pour finir le Championnat et que cela aurait été entériné ce samedi via une conférence téléphonique. Alors que le Royaume-Uni est frappé de plein fouet par l’épidémie de coronavirus, la Premier League et la Fédération anglaise de football auraient déjà prévu de disputer la fin de saison 2019-2020 à partir du mois de juillet et en l’espace de quatre à six semaines. Les rencontres qui restent à jouer se disputeraient dans des stades vides, les instances sportives britanniques ayant bien compris que les grands regroupements de public ne seront pas à l’ordre du jour avant longtemps.

Pour l’instant, la Premier League est à l’arrêt jusqu’au 30 avril, mais de l’autre côté de la Manche on ne se fait plus vraiment la moindre illusion concernant une possible reprise rapide de la compétition. La priorité est de finir coûte que coûte la saison de Championnat, car le football anglais a trop besoin de l’argent de droits TV pour continuer son expansion. L'hypothèse de voir Liverpool ne pas être couronné champion d'Angleterre s'éloigne, même s'il ne faut jurer de rien tant la situation évolue rapidement ces derniers jours.