Ang : La Premier League refuse l'option des terrains neutres

Les clubs de Premier League se préparent à la reprise, mais l'idée de jouer sur terrain neutre a d'ores et déjà mise de côté.

Le gouvernement anglais ayant annoncé ce lundi que les compétitions professionnelles pourraient reprendre à huis clos à partir du 1er juin, les clubs de Premier League, qui étaient réunis au même moment, ont eu l’occasion de pousser encore plus loin les discussions sur une possible reprise. Après avoir indiqué que les 20 équipes avaient évoqué un possible arrêt de la saison et ses répercussions, à savoir qu’il y aurait un titre et des relégations, les clubs ont surtout décidé à l’unanimité qu’ils refusaient l’idée de finir la saison 2019-2020 sur des terrains neutres comme cela avait été évoqué.

S’exprimant dans un communiqué, Richard Masters, directeur général de la Premier League, a indiqué que la santé des joueurs et des staffs étaient bien évidemment la priorité des priorités, et que différentes réunions auront lieu cette semaine pour déterminer la manière dont le Championnat peut reprendre de la façon la plus prudente qu'il soit. Une entreprise privée a été choisie par la Premier League afin de procéder à l’ensemble des tests avant les entraînements de toutes les équipes et en fonction des résultats des décisions seront prises au jour le jour. L'Angleterre adore le football, et Liverpool attend avec impatience sa couronne, mais cela ne se fera pas à n'importe quel prix, et en tout état de cause, cette fin de saison se jouera sans aucun spectateur dans les stades.