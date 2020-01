Ang : La pire décision de l'histoire de la VAR en Premier League ?

Dans : Premier League.

Un but refusé à Aston Villa ce 1er janvier, suite à l'intervention de la VAR, fait déjà scandale en Premier League. Des changements doivent rapidement intervenir.

Alors que le week-end dernier plusieurs buts refusés pour hors-jeu avaient déjà fait du bruit en Premier League, au point de provoquer la réaction des autorités de l’arbitrage, ce mercredi 1e janvier marque le début d’un nouvel épisode dans la bataille lancée par certains contre ce dispositif. Lors du match entre Burnley et Aston Villa, un but a été refusé à Jack Grealish en raison d’une position de hors-jeu de Wesley signalée par la VAR à l’arbitre de terrain. Et après trois minutes d’attente, on a compris que c’est le talon du joueur d’Aston Villa qui a justifié cette décision laquelle a immédiatement déclenché la polémique.

Un talon hors-jeu....

Gary Lineker, une voix qui compte en Angleterre, a exprimé sa désolation devant cette décision et ce qu'elle implique pour le football. Un avis partagé par Rio Ferdinand, lui aussi consterné. Il y a quelques jours, l'instance officielle de l'arbitrage avait indiqué qu'il fallait rapidement corriger le tir et ne siffler hors-jeu que lorsque cette décision était claire et nette et pas en disséquant très longtemps des images. Là c'est raté.