Ang : En plein clash avec Cristiano Ronaldo, Rooney fait un aveu

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Toujours attaché à Manchester United, Wayne Rooney a conseillé au club mancunien de se débarrasser de Cristiano Ronaldo. L’attaquant portugais n’a évidemment pas apprécié et l’a fait savoir à son ancien coéquipier, qui a avoué sa jalousie.

Cristiano Ronaldo a beau afficher d’honorables statistiques, son retour à Manchester United reste un échec. L’attaquant auteur de 18 buts cette saison toutes compétitions confondues n’est pas parvenu à ramener son équipe dans la course au titre en Premier League, et encore moins en Ligue des Champions. Pire, le Portugais fait l’objet de polémiques en Angleterre où les observateurs estiment qu’il n’a plus le physique nécessaire. C’est aussi l’avis de son ancien coéquipier Wayne Rooney qui a conseillé aux Red Devils d’éjecter CR7.

« Cristiano a vieilli »

« Il a marqué des buts importants en Ligue des Champions au début, il a marqué un triplé contre Tottenham, a d’abord reconnu l’Anglais sur Sky Sports. Mais si vous regardez l’avenir du club, je pense que vous devez jouer avec plus de jeunes joueurs déterminés qui donnent le meilleur pour relever Manchester United pour les deux à trois prochaines années. De toute évidence, Cristiano a vieilli. Il n’est certainement pas le joueur qu’il était dans la vingtaine et cela arrive, c’est le football. »

« C’est une menace devant le but, mais dans le jeu, ils ont besoin de plus et ils ont besoin de jeunes joueurs affamés », a insisté Wayne Rooney. Autant dire que Cristiano Ronaldo n’a pas apprécié. Du coup, lorsque l’ex-Mancunien a posté une photo de l’émission « Monday Night Football » avec le consultant Jamie Carragher, le numéro 7 a laissé un commentaire aussi simple que tranchant sur Instagram : « Deux jaloux ». Et le quintuple Ballon d’Or avait raison en ce qui concerne Wayne Rooney.

« Je dirais qu'il n'y a pas un seul joueur de football sur la planète qui ne soit pas jaloux de Cristiano Ronaldo, a ensuite avoué le manager de Derby County avec humour. La carrière qu'il a menée, les trophées qu'il a remportés, l'argent qu'il a gagné, ses tablettes de chocolat, son corps (rires). Je pense que tous les joueurs, sauf Lionel Messi, sont jaloux de Cristiano Ronaldo. » Une manière de mettre un terme à la polémique avec le sourire.