Ang : David Beckham vole la vedette à la reine

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Depuis deux jours, les Britanniques se rendent en masse à Westminster Hall pour se recueillir devant le cercueil de leur reine. Parmi l'immense foule, une célébrité du ballon rond était présente incognito même si cela n'a pas duré longtemps.

Une semaine que le Royaume-Uni semble comme arrêté tout entier. Depuis le décès de sa reine Elizabeth II, le peuple britannique est uni dans les commémorations pour rendre hommage à celle qui a régné sur le royaume pendant 70 ans. Le football anglais se joint à la masse, ayant stoppé sa si lucrative Premier League. Il faut dire que les joueurs anglais notamment ont été habitués à représenter leur pays au son de l'hymne, entonné à la gloire de la souveraine. David Beckham est bien placé pour le savoir. L'ancien milieu de terrain de Manchester United a porté 115 fois les couleurs de son pays.

David Beckham, roi des photos près de Westminster

Il était donc naturel que le Spice Boy vienne dire adieu à celle qui lui avait remis la médaille de l'Ordre de l'Empire britannique. Beckham ne voulait pas attirer l'attention, venant dès deux heures du matin casquette vissée sur la tête. Cependant, son plan a largement échoué. Il a rapidement été reconnu dans l'immense queue menant au cercueil royal. Ensuite, il a été assailli par ses compatriotes lesquels voulaient une photo de l'ancien joueur chéri du Royaume.

David Beckham just told @itvnews at 2pm that he joined the #QueueForTheQueen at 2am. pic.twitter.com/43AxWdxB0k — Chris Ship (@chrisshipitv) September 16, 2022

Une popularité qui ne fut pas sans conséquence sur la foule, encore plus ralentie dans son avancée vers Westminster Hall au grand dam de certains sujets de sa majesté. Toutefois, malgré ces demandes et plus de 12 heures passés au milieu de la foule, Beckham n'a aucun regret. Il était naturel pour lui de rendre hommage à Elizabeth II. « Si mes grands-parents étaient toujours là aujourd’hui, je sais qu’ils auraient voulu être ici. Donc je suis ici pour eux, au nom de ma famille, et pour commémorer la reine avec tout le monde. Je pensais, en venant à 2 heures, que ça allait être un peu plus calme… Mais je me suis trompé, tout le monde a eu la même idée. Des personnes de tous les âges ont voulu faire partie de cette expérience et commémorer la reine », a t-il expliqué auprès de Sky News. Voilà ce qui se passe quand le roi du football anglais est de passage quelque part...