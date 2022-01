Ang : Cristiano Ronaldo ne voulait pas de Guardiola

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Malgré son efficacité, Cristiano Ronaldo fait l’objet de nombreuses critiques en Angleterre. Cette fois, l’attaquant de Manchester United est ciblé par l’ancien Citizen Trevor Sinclair, persuadé que le Portugais a évité Manchester City à cause du manager Pep Guardiola.

Peu épargné par ses anciens coéquipiers de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo l’est encore moins dans la presse anglaise. L’attaquant de Manchester United, pourtant auteur de 14 buts cette saison toutes compétitions confondues, est la cible de nombreux consultants qui le jugent responsable des difficultés de son équipe. Nouvel exemple avec la sortie de Trevor Sinclair, persuadé que le Portugais empêche ses partenaires de s’exprimer.

CR7 pose problème à MU

« Je pense que Manchester City a évité une balle en ne prenant pas Cristiano Ronaldo, a lâché l’ancien Citizen interrogé par TalkSport. J'en suis de plus en plus convaincu. Regardez le nombre de joueurs qui ont des problèmes de rendement à Manchester United : Sancho, Rashford... Ils ont du mal à faire de bons matchs et l'on peut blâmer Cristiano Ronaldo pour ça. Tu connais ton rôle. Un club de football t'a recruté pour jouer au football. Ferme-la, c’est parfois la meilleure chose à faire. Il est en train de causer un tas de problèmes au club. »

« Ce n'est pas seulement son faible nombre de buts lors des dernières journées, a poursuivi l’Anglais. J'ai la sensation que c'est l'un de ces recrutements qui semblaient pertinents, mais qui sont loin d'être bénéfiques. Selon moi, une des raisons pour lesquelles il n'a pas voulu aller à Manchester City, c'est parce qu'il ne voulait pas être le second couteau de Pep Guardiola. A Manchester United, il sentait qu'il pouvait intimider Ole Gunnar Solskjaer. Je crois qu’il ne pense qu’à lui et ce n'est pas bon pour le club. » L’époque où l’état d’esprit de CR7 faisait l’unanimité est bien terminée.