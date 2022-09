Ang : Campos, Freund, Chelsea prend une décision radicale

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Le ciel continue de s'assombrir au-dessus de la tête des Blues. Après le départ de Roman Abramovitch et de Thomas Tuchel, Chelsea enchaîne les déconvenues aussi bien sportives qu'administratives.

Seulement septièmes de Premier League et déjà relégués à 8 points d'Arsenal, les Blues vivent des temps bien compliqués. Un an et demi après la victoire en Ligue des Champions, Chelsea semble avoir bouclé un cycle. Avec l'arrivée du nouveau propriétaire Todd Boehly, le club londonien souhaite instaurer une nouvelle dynamique et relancer la machine à victoires. Mais pour cela, Chelsea a besoin de recruter. Durant le mercato estival, les Londoniens ont échoué sur plusieurs dossiers. Koundé, Lewandowski, Haaland ou Raphinha ont tous dit non à Chelsea. Le club a besoin d'un directeur sportif de talent pour attirer les joueurs capables de sauver l'équipe de Graham Potter. Après avoir tenté le pari Luis Campos, Chelsea a essayé de piocher chez l'écurie Red Bull qui excelle dans le football. Mais Christoph Freund, directeur sportif de Salzbourg a décliné la proposition. Les Blues n'abdiquent pas et travaillent déjà sur d'autres possibilités.

Chelsea a dressé une liste de prétendants

Selon les informations du Sun, Tim Steidten, le directeur sportif du Bayer Leverkusen qui a notamment recruté Moussa Diaby, vendu Kai Havertz à Chelsea pour 80 millions d'euros et fait éclore Florian Wirtz est sur les tablettes des Anglais. Plusieurs autres noms sont également associés à Chelsea pour prendre la place de Marina Granovskaia. Andréa Berta, directeur sportif de l'Atletico Madrid ou Michel Zorc, l'ancien responsable du recrutement à Dortmund, sont annoncés dans la liste de Chelsea. En tout cas, première conséquence, Todd Boehly a compris qu'il ne serait pas possible de recruter un directeur sportif d'ici le prochain mercato et poursuivra sa quête après la Coupe du monde. Cela mettra donc à mal le recrutement de janvier inévitablement.

Après l'arrivée de Graham Potter au poste d'entraîneur, Chelsea doit également trouver un remplaçant à Thierry Laurent pour le chef des physiothérapeutes de l'équipe. Un long chantier s'annonce cette année pour permettre au club de Todd Boehly de retrouver les sommets. L'ancien coach de Brighton disputera lui sa première rencontre de Premier League sur le banc des Blues face à Crystal Palace le samedi 1er octobre.