Ang : Burnley-Fuham reporté à cause du covid

Le calendrier de la Premier League est impacté par la résurgence du coronavirus en Grande-Bretagne.

Après avoir vu son match à Tottenham être reporté en raison des cas de covid au sein de son effectif, Fulham ne jouera pas non plus dimanche contre Burnley. La rencontre comptant pour la 17e journée de Premier League a en effet également été reportée à une date ultérieure compte tenu des nombreux cas de coronavirus au sein de l'effectif et du staff de Fulham. Il s'agit du quatrième match décalé en moins d'une semaine en Angleterre.

We can confirm that tomorrow’s away fixture at Burnley has been postponed.#FFC