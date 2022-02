Ang : Bruno Guimaraes, la douche froide pour Newcastle

Dans : Premier League.

Par Nicolas Issner

S’apprêtant à démarrer un nouveau chapitre de sa carrière à Newcastle, propriété saoudienne depuis peu, Bruno Guimaraes pourrait commencer sur le banc. Une déception au vu de son volume de jeu proposé à l’OL.

Après le rêve américain, voici le rêve britannique (ou saoudien). Parti de l’Olympique Lyonnais cet été, le Brésilien Bruno Guimaraes a rejoint le club le plus riche du monde en fin de mercato pour environ 50 millions d’euros. Tout juste revenu d’Amérique du Sud et du Brésil pour la trêve, le milieu de terrain devrait bientôt côtoyer le banc de touche. En effet, d’après le quotidien britannique du Daily Express, Bruno Guimaraes n’aurait pas sa place dans le onze de départ pour le prochain match de Newcastle, ce sera à St. James’ Park face à Everton. « Eddie Howe et son staff craignent que Guimaraes ne puisse pas avoir un impact immédiat sur l'équipe » annonce le média outre-Manche. Faut-il s’inquiéter pour l’avenir de l’ancien Lyonnais en Premier League, ou en Championship ?

Bruno Guimaraes, une adaptation tardive au football anglais ?

S’il débute sur le banc, cela durera-t-il sur un ou plusieurs matchs ?

En Angleterre, les tendances annoncent des débuts compliqués pour Bruno Guimaraes quant à son acclimatation au pays et au football, et pas que pour le premier match. C’est le cas de Duncan Castles, journaliste sportif anglais et spécialiste du marché des transferts. « Les dirigeants de Newcastle ont trouvé un club qui était prêt à prendre l'argent et à laisser partir un joueur comme Bruno Guimaraes. Un joueur qui, selon eux, peut faire une différence à long terme. Mais le briefing au sein du club est le suivant, ils ne sont pas sûrs qu'il sera capable de s'adapter assez rapidement à la Premier League cette saison. Ce dont ils ont besoin, ce sont des joueurs connaissant le football anglais qui sont capables de sauver le club à court terme » a révélé Duncan Castles. Avant-dernier du championnat avec 15 points et à un petit point de Norwich, premier non relégable, Newcastle joue sa survie dans l’élite du football britannique. Bruno Guimaraes, qui avait connu une adaptation express à l'OL, arrive pour le moment avec de gros doutes sur son apport immédiat.