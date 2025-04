Ang ‍: Arsenal tenu en échec, Liverpool virtuellement champion

34e journée de Premier League

Emirates Stadium

Arsenal et Crystal Palace : 2 à 2

Buts : Kiwior (3e), Trossard (42e) pour Arsenal; Eze (27e), Mateta (83e) pour Crystal Palace

Au classement de Premier League, Liverpool compte douze points d'avance sur Arsenal alors que les Gunners n'ont plus que quatre matchs à jouer cette saison contre cinq pour les Reds. Liverpool peut être sacré jeudi soir en cas de victoire ou de nul contre Tottenham.

