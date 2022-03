Ang : Arsenal se prépare à trahir Arteta

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

En réussite avec les Gunners d’Arsenal, le manager Mikel Arteta semblait se diriger vers une prolongation méritée. Mais en réalité, le club londonien discuterait avec le sélectionneur du Brésil Tite en vue d’une nomination après la Coupe du monde 2022.

Il faudra encore patienter avant de voir Arsenal lutter avec Manchester City et Liverpool sur une saison entière. Mais en attendant, les Gunners sont clairement sur la bonne voie. Longtemps en perte de vitesse, le club londonien profite du travail de Mikel Arteta pour se refaire une place parmi les meilleures équipes de Premier League. Les coéquipiers d’Alexandre Lacazette occupent en effet la quatrième place du championnat, avec un match en retard par rapport à ses principaux concurrents Tottenham et Manchester United.

Coach Arteta fête ses 40 ans 🎂



Des trophées, des hauts et des bas… Un processus en cours qui continue logiquement.



On y croit toujours 👊 pic.twitter.com/gQtYuyQq9s — Arsenal FR (@Arsenal_FRA) March 26, 2022

N’oublions pas non plus que le coach espagnol a remporté la FA Cup et le Community Shield en 2020. Personne n’était donc surpris en apprenant que ses supérieurs espéraient prolonger son contrat qui expire en 2023. La presse anglaise annonçait même Arsenal confiant en vue d’un accord. Seulement voilà, une information surprenante vient contredire cette tendance. Selon la chaîne Globo TV, les Gunners auraient entamé des discussions avec Tite. Rappelons que le sélectionneur du Brésil a annoncé son départ après la Coupe du monde 2022.

Arsenal aimerait donc l’installer sur son banc à partir de la saison 2023-2024, soit après la fin du bail actuel de Mikel Arteta. Il s’agirait d’un sacré revirement de situation orchestré par Edu. En effet, le directeur sportif des Londoniens a déjà travaillé avec Tite au Corinthians et au sein de la sélection auriverde. Le dirigeant brésilien est probablement à l’origine de ces discussions et de la non prolongation de Mikel Arteta. Autant dire que la fuite de cette information risque de perturber le coach des Gunners et son groupe en plein sprint final pour une qualification en Ligue des Champions.