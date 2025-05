Ang ‍: Arsenal battu à domicile avec son équipe-type

A quatre jours du match retour de Ligue des champions face au PSG, Arsenal recevait Bournemouth ce samedi à l'Emirate Stadium. Et cela s'est mal fini.

Pour cette rencontre, Mikel Arteta avait fait l'inverse de Luis Enrique, puisque l'entraîneur des Gunners avait aligné son équipe susceptible de débuter au Parc des Princes mercredi soir en demi-finale de la C1. Cependant, comme Paris, Arsenal s'est incliné 2 buts à 1 et reste sous la menace de Manchester City et même de Newcastle pour le titre honorifique de dauphin de Liverpool cette saison. Seule bonne nouvelle pour Arteta, aucun joueur des Gunners ne s'est blessé durant cette rencontre.

It ends in defeat.



Attention turns to Wednesday. pic.twitter.com/NtkmjQTAEL