15 candidats pour effacer Abramovitch de Chelsea

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Les responsables de la vente de Chelsea avaient donné jusqu'à vendredi soir aux candidats au rachat des Blues pour faire connaître leurs intentions. Et visiblement il y a du monde pour succéder à Roman Abramovitch.

En charge de vendre le club de Chelsea, après que le gouvernement anglais a décidé de saisir l’ensemble des biens de Roman Abramovitch, coupable d’être un proche de Vladimir Poutine et d’avoir construit sa fortune en partie grâce à cela, la banque d’affaires Raine Group avait fixé à vendredi 22 heures la deadline pour ceux qui souhaiteraient s’offrir l’actuel Champion d’Europe. Et selon la BBC, les propositions ont afflué, puisqu’il y aurait eu 15 offres et peut-être même 20, lesquelles devaient être confirmées durant ce week-end. La presse anglaise précise qu’une short-list de deux ou trois offres sera dévoilée en début de semaine par Raine Groupe, avant que finalement le choix final soit dévoilé dans les jours qui suivront, l’idée étant d’aller très vite afin de ne pas laisser l’équipe de Thomas Tuchel, mais également les centaines de salariés de Chelsea sans aucune solution financière. Une fois que le repreneur sera connu, Boris Johnson et son gouvernement devront valider ce choix, et les fonds seront déposés sur un compte géré par l’équivalent anglais du Trésor public. Ce sera ensuite au tour de la Premier League de se pencher sur le dossier et de valider le transfert de la licence au club londonien.

Chelsea sera racheté, tout va s'accélérer

Concernant les candidats au rachat de Chelsea, cinq d’entre eux semblent tenir la corde. Il y a d’abord un consortium mené par Sir Martin Broughton, ancien dirigeant de Liverpool et le champion olympique anglais Lord Sebastian Coe, il y a également la famille Ricketts, propriétaire du club des Chicago Cubs en Major League Baseball et qui a le soutien d’autres investisseurs. Parmi les favoris, on trouve également le milliardaire suisse Hansjorg Wyss et son homologue américain Todd Boehly, qui se sont associés avec d’autres investisseurs, tandis qu’en Angleterre on semble énormément compter sur le multimillionnaire britannique Nick Candy, supporter des Blues et qui lui aussi mène une offre avec de nombreux soutiens financiers. Enfin, Ricardo Silva, qui dirige la société d’investissements Aethel Partner, basée à Londres, est lui aussi dans les favoris. Parmi les autres propositions, la BBC recense celle transmise par Josh Harris, qui possède les 76ers en NBA, mais a aussi des billes dans Crystal Palace, celle de Woody Johnson, propriétaire des New York Jets et bien évidemment celle d’un consortium d’Arabie Saoudite. À ce jour, nulle trace de Conor McGregor, le spécialiste de l’UFC ayant visiblement jeté l’éponge.