Sous pression au Bayern, Nagelsmann a craqué

Dans : Bundesliga.

Par Eric Bethsy

En colère après la défaite contre le Borussia Mönchengladbach (3-2) samedi, Julian Nagelsmann a dérapé. L’entraîneur du Bayern Munich a sévèrement critiqué l’arbitre de la rencontre suite à l’expulsion du Français Dayot Upamecano. Un comportement jugé inacceptable en Allemagne.

Au vu des images, on peut comprendre la colère de Julian Nagelsmann. Le contact entre les Français Dayot Upamecano et Alassane Pléa paraît léger. Il n’empêche que le défenseur central du Bayern Munich a écopé d’un carton rouge direct dès la 8e minute. Autant dire que ce fait de jeu a pesé lourd dans la défaite des Bavarois face au Borussia Mönchengladbach samedi. Et les conséquences pourraient être importantes puisqu’en cas de succès contre Schalke 04 ce dimanche, l'Union Berlin pourrait chiper la tête de la Bundesliga au Bayern Munich.

Aquí otra toma, si te fijas en el momento que el jugador pierde el equilibrio no es cuando Upamecano lo toca sino cuando el jugador toca el balón. Al hacer contacto con la pelota en el aire pierde el equilibrio y cae. pic.twitter.com/eGWY8hbTdJ — Otro más del Bayern (@gustavord31) February 18, 2023

Ce qui explique peut-être le dérapage de Julian Nagelsmann à propos de l’arbitre. « Il se fout de ma gueule ou quoi ? Personne ne peut me faire croire que cela vaut une expulsion. C’est une décision merdique », a lâché l’entraîneur munichois en zone mixte. Depuis, ses propos font beaucoup parler en Allemagne. En tant qu’ancien joueur du Bayern Munich, Lothar Matthaüs n’a pas du tout apprécié.

« Bien sûr, il est sous pression, mais j'attends non seulement d'un entraîneur du Bayern, mais aussi, de manière générale, des responsables qui sont en première ligne, qu'ils se contrôlent, a réclamé la légende allemande sur la chaîne Sky. C'est un sujet qui va faire la Une des journaux dans les prochains jours. C'est pourquoi je pense que le Bayern doit le convoquer. » Tout aussi remonté, Dietmar Hamann appelle également le technicien à mesurer ses propos.

Nagelsmann recadré

« A l'avenir, il devra mieux se contrôler, a conseillé l’ancien Bavarois. Dans le feu de l'action, il arrive que des choses se passent. Mais il sait qu'il va se retrouver en Une. Il est l’entraîneur du Bayern Munich. S'il ne veut pas que ses paroles soient prises au premier degré, il doit aller en troisième ou en quatrième division, et alors là ce qu'il racontera n'intéressera personne. Il doit être conscient de cette responsabilité. » Comme son homologue du Paris Saint-Germain Christophe Galtier, Julian Nagelsmann ne prépare pas le huitième de finale retour de la Ligue des Champions dans les meilleures conditions.