Officiel : Stuttgart blinde Pavard avant le mercato

Dans : Bundesliga, Mercato.

De plus en plus convoité, Benjamin Pavard (21 ans) ne quittera pas Stuttgart cet hiver. Le latéral droit ou défenseur central a officiellement prolongé son contrat d’une saison, soit jusqu’en 2021. Ainsi, l’actuel 14e de Bundesliga se protège à l’approche du mercato hivernal. Rappelons effectivement que l’ancien Lillois, devenu international tricolore ces derniers mois, a vu sa cote grimper en flèche ! Le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, le RB Leipzig et la Roma seraient intéressés par son profil. Et seront probablement refroidis par l’annonce de Stuttgart.